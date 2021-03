Une collection privée de plusieurs supercars part en fumée (Ferrari, McLaren, Porsche, …)

Un hangar abritant de nombreuses sportives a pris feu il y a quelques jours. Appartenant à un collectionneur, on pouvait y trouver une belle brochette de voitures, toutes plus rares les unes que les autres. Parmi celles-ci figuraient Aston Martin V12 Vantage S, Zagato, Fiat 695 Biposto, Ferrari 250 GTE, 355 Fiorano, 360 Spider, 599 GTO, F12 TDF, GTC4 Lusso, 812 Superfast ou encore une LaFerrari. La collection comptait aussi quelques modèles plus rares, tels qu’une Lexus LFA, une McLaren Senna et une Porsche Carrera GT.

Malheureusement, tous les véhicules cités plus haut ont été totalement détruits par les flammes. L’incendie est survenu dans un hangar situé à Over Peover, en Angleterre. Malgré une arrivée rapide des pompiers, le feu n’a pu être maitrisé suffisamment tôt pour limiter les dégâts. Si les causes officielles ne sont pas encore connues, certains locaux évoquent la piste criminelle.

En fouillant un peu mieux dans les photos, il est également possible d’apercevoir les restes d’une magnifique Jaguar Type E, dont le modèle fête d’ailleurs ses 60 ans en 2021. On peut aussi voir quelques modèles plus « généralistes », comme une BMW M2 ou une Mini Cooper (S ou GP ?). Au vu des montants astronomiques mis en jeu, l’enquête qui sera menée par l’assurance sera très certainement fastidieuse.