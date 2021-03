La révolution éthanol : pourquoi posséder absolument un boîtier éthanol ?

Véritable bouée de sauvetage pour la bourse des millions de conducteurs dans le monde, l’éthanol s’impose progressivement. Face au budget carburant qui ne cesse de grimper et les préoccupations actuelles liées au climat et à l’environnement, les solutions à la fois économes et écologiques sont les bienvenues. À ce titre, le bioéthanol comme nouveau carburant a de quoi vous plaire. Découvrez ici pourquoi absolument posséder un boîtier éthanol.

Comment effectuer sa transition vers l’éthanol ?

Il est important de noter que cette transition ne peut se faire ex nihilo. Autrement dit, il ne vous suffira pas de passer à la pompe pour remplir votre réservoir. Certains préalables sont nécessaires. En effet, on distingue deux (2) procédés pour parvenir à la transition proprement dite. Vous devez soit procéder à une reprogrammation complète de votre véhicule (ce qui vous fait courir le risque de perdre votre garantie automobile), soit installer un Boîtier éthanol.

Cette alternative est celle que nous recommandons. Elle est simple et nettement moins coûteuse. En plus, l’installation d’un boîtier éthanol est tout à fait légale. Ce dispositif qui abaissera votre facture à la pompe s’installe directement dans le moteur du véhicule. Et plus précisément entre le calculateur et les injecteurs. Vous pourrez selon votre gré, alterner entre les deux carburants tout en gardant les meilleures performances de votre voiture.

Quels sont les critères pour opérer le meilleur choix de kit éthanol ?

Pour vous faciliter la tâche au moment d’opérer votre choix, vous pouvez vous appuyer sur ces quelques indicateurs comme le fonctionnement du boîtier ou les modes de réglages. Idéalement, privilégiez les boîtiers qui disposent d’un logiciel de calcul afin d’optimiser au mieux votre véhicule. Vous pouvez également pencher pour un boîtier automatique qui présenterait un capteur de carburant. Mais surtout, ne manquez pas de vous offrir un boîtier garanti et homologué selon les normes européennes. Cela y va de votre avantage.