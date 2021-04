Yamaha a conçu un moteur électrique pour voiture de 350 kW (469 chevaux)

Si Yamaha profite d’une très grande renommée au travers des ses motos, le fabricant japonais est également reconnu pour être un équipementier extrêmement polyvalent. La preuve en est avec ce nouveau moteur électrique pour voiture, tout droit sorti de ses usines. Si l’objectif n’est pas de se lancer dans la construction complète de voitures, Yamaha souhaiterait vendre son architecture à plusieurs constructeurs automobiles pour accélérer la transition globale vers la mobilité électrique.

Avec une puissance de 350 kW, ce moteur a été conçu afin d’offrir une très grande modularité aux concepteurs de voitures, dans le but de pouvoir les adapter à plusieurs plateformes existantes. En plus d’offrir une grande puissance, ce bloc moteur peut supporter une tension de 800 Volts, considérée actuellement comme le must en matière de motorisation électrique. Relativement compact, il permettrait aussi à un fabricant automobile d’équiper deux moteurs sur un même châssis.

Le moteur sera présenté à la fin du mois de mai à l’Exposition d’ingénierie automobile de Yokohama. Yamaha confirme également que les chaînes de production se tiennent prêtes pour assumer de fortes demandes. Il ne fait aucun doute que ce moteur intéressera les constructeurs plus modestes, ne pouvant se permettre de développer de telles technologies en interne sur le court terme.