France : Le radar de poche commence à être livré aux gendarmes

En parallèle aux nombreux radars fixes et mobiles, ainsi qu’aux radars privés, l’état français fournira prochainement une grosse nouveauté aux agents de police pour contrôler le respect du code de la route. En effet, d’ici peu, certains gendarmes recevront un radar de poche Truspeed. En dehors de sa petite taille, il permet aux agents de contrôler une vitesse allant jusqu’à 300 km/h avec une portée maximale de 640 mètres, tout en étant également capable d’être utilisé comme des jumelles, pour vérifier l’utilisation du téléphone ou la présence des bonnes vignette sur le véhicule contrôlé.

Alors que les premiers exemplaires ont été livrés aux gendarmes de La Manche, le ministère de l’intérieur a d’ores et déjà annoncé la commande de 1000 exemplaires supplémentaires, qui seront distribués au sein de tous les départements.

En plus de permettre un contrôle plus discret que les radars classiques, ce système a été homologué pour permettre à l’agent de dresser une amende sur le champs. Pour rappel, tout excès de 20 km/h au dessus de la limitation en vigueur se solde par une perte d’un point sur le permis. Pour un excès en dessous de 40 km/h et supérieur à 20km/h, la sanction passe à deux points, voire trois pour les excès de plus de 50 km/h. Naturellement, ces pertes de points sont aussi assorties d’une amende calculée sur base de la vitesse mesurée.