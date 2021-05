Assurance moto : comment choisir l’offre idéale ?

Pourquoi assurer sa moto ?

Tout comme l’assurance auto, l’assurance moto est obligatoire, même pour une moto qui ne roule pas. Néanmoins, cela représente un budget qui s’ajoute encore aux frais mensuels d’un ménage. Voici quelques conseils pour bien choisir votre assurance moto et vous assurer une assistance optimale en cas de besoin.

Quelles clauses avoir absolument dans son contrat ?

Au niveau légal, la seule obligation est de disposer d’une clause impliquant une assurance responsabilité civile car c’est elle qui va permettre de dédommager les éventuelles victimes d’un accident causé par le conducteur de la moto, quelle que soit la gravité de l’accident. Les autres clauses proposées par une assurance moto sont donc facultatives. Cependant, nous vous conseillons fortement de vous y intéresser car certaines d’entre elles vous permettront de pouvoir rouler tranquillement sans vous soucier des conséquences d’une panne ou d’un accident.

Voici quelques unes de ces garanties que nous vous conseillons de prendre en considération :

– la garantie dommage tous accidents : équivalent de l’assurance tous risques auto, cette garantie vous permet de bénéficier d’une prise en charge intégrale des frais liés au sinistre, que vous soyez responsable ou non.

– la garantie personnelle du conducteur : parfois incluse dans l’assurance moto, cette garantie couvre tous les frais médicaux et les indemnisations en cas d’immobilisation du conducteur, et donc d’incapacité à exercer son métier.

– la garantie vol, cambriolage et vandalisme : là aussi, cette garantie peut être incluse dans l’assurance mais ce n’est pas toujours le cas. Cette garantie est très importante car elle vous permettra d’être indemnisé par votre assurance si votre moto est endommagée ou volée sans qu’il n’y ait de responsable désigné.

En fonction de vos besoins et de votre budget, vous pourrez également ajouter des garanties concernant le dépannage, les intempéries, le bris de glace, le remboursement des accessoires de protection (casque, etc) en cas d’accident, et bien d’autres clauses. De même, si vous prêtez régulièrement ou non votre moto à un conjoint ou un ami, pensez à bien vérifier que les garanties qu’offre votre assurance s’appliquent également en cas de problème survenu avec un autre conducteur.

Comment s’assurer d’avoir une assurance moto au bon prix ?

En tant que motard vous le savez forcément : les utilisateurs de deux roues sont les usagers les plus vulnérables sur la route et les automobilistes ne font pas toujours assez attention. Pour cette raison, il est essentiel d’avoir une assurance qui pourra couvrir vos besoins et vos dépenses en cas d’accident, qu’il s’agisse des dépenses matérielles ou des dépenses de santé. Pour cette raison, nous vous conseillons de ne pas vous précipiter directement sur l’assurance la moins chère que vous pouvez trouver mais, au contraire, de prendre le temps de comparer les offres. De même, analyser les offres vous permettra de voir si la cotisation annuelle ou mensuelle d’une assurance est plus élevée qu’une autre mais propose en contrepartie davantage de garanties, ou des franchises moins élevées.

Utiliser un comparateur d’assurance moto en ligne est à ce jour le moyen le plus efficace et surtout le plus rapide de trouver un contrat qui soit intéressant aussi bien financièrement qu’en termes de garanties. Plus rapide qu’une comparaison site par site, un comparateur vous permettra également de découvrir des compagnies d’assurance peu connues et pourtant souvent plus intéressantes que les grosses sociétés que l’on connaît à travers des publicités. En confrontant plusieurs offres les unes avec les autres, vous trouverez sans aucun doute une assurance moto qui correspond parfaitement à vos besoins et à votre budget. De plus, il arrive que les comparateurs aient des accords avec les compagnies d’assurance, leur permettant ainsi de vous proposer des tarifs plus avantageux si vous passez par le comparateur pour souscrire à votre contrat.en savoir plus