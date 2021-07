Assurance auto en Belgique : pourquoi souscrire en ligne ?

L’engouement pour la souscription d’assurance auto via l’internet est de plus en plus élevé en Belgique. Et pour cause, elle offre une certaine facilité en termes de procédure de souscription. En effet, souscrire une assurance auto en ligne offre plusieurs avantages notamment lorsqu’il est couplé avec l’utilisation d’un comparateur en ligne. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir les bonnes raisons de mener les démarches de souscription d’assurance auto en ligne.

Quels sont les avantages à souscrire en ligne une assurance auto ?

En réalité, souscrire en ligne une assurance auto ou n’importe quelle autre assurance présente plusieurs avantages dont le premier est le gain de temps. Grâce à internet, vous n’êtes plus tenu de vous rendre dans une agence pour les formalités de souscription. Depuis votre maison, vous pouvez comparer et souscrire auprès d’un assureur de votre choix. En outre, les services de souscription en ligne restent fonctionnels 24 h/24 et 7j/7. Avec Seraphin par exemple, vous avez la possibilité de recevoir une offre en ligne et d’être assuré en moins de 24 h.

La démarche en ligne permet également de bénéficier des tarifs d’assurance plus attractifs de sorte à vous permettre de réaliser des économies d’argent. En raison de l’absence des frais intermédiaires (commissions, frais de fonctionnement…), le prix d’une assurance auto en ligne est souvent moins élevé contrairement en agences.

Le plus intéressant avec la souscription en ligne, vous avez la possibilité de modifier à tout moment votre contrat, ajouter ou retirer des options, entrer en contact avec votre conseiller, gérer un sinistre ou encore résilier le contrat. Tout cela est possible depuis votre smartphone ou votre ordinateur.

Quelle est l’utilité d’un comparateur d’assurances ?

Aujourd’hui, la majorité des compagnies d’assurances auto en Belgique ont réussi à se positionner sur internet et permettent aux assurés de souscrire un contrat d’assurance depuis chez eux, sans avoir besoin de se déplacer. Mais cette reconversion des compagnies d’assurances a aussi permis de mettre en place un outil très pratique qui facilite aux assurés la recherche d’un produit d’assurance en ligne. Il s’agit bien évidemment du comparateur d’assurances.

Le comparateur d’assurances auto est un outil en ligne qui permet de trouver une assurance sur mesure en moins d’une minute. Il vous suffit de renseigner les informations concernant votre véhicule, vos besoins et votre budget. C’est aussi un outil gratuit et indépendant qui ne nécessite aucun engagement de la part de l’assuré même au cas où le service est proposé par un courtier particulier. Justement en Belgique, Seraphin est un courtier en assurance digital qui propose une plateforme de comparaison des différentes compagnies d’assurance pour vous permettre de choisir l’assureur qui vous convient.