Acheter sa voiture en ligne au meilleur prix

Avec l’essor d’internet, de nouvelles opportunités se dégagent pour acquérir un nouveau véhicule au meilleur prix. Afin d’y voir plus clair, certains sites permettent de regrouper de nombreux vendeurs au sein d’une même plateforme, servant à la fois de vitrine et de comparateur. Ce type d’outil permet ainsi de proposer au client l’offre d’un mandataire automobile répondant à ses besoins, sur base d’une marque, d’un modèle, d’un budget ou d’une localisation.

A l’heure actuelle, choisir d’acheter un véhicule neuf ou d’occasion peut s’avérer être une tâche ardue tant l’offre est large. Que vous soyez habitué à acheter une voiture ou qu’il s’agisse d’une première pour vous, le comparateur d’achat s’avère comme le meilleur outil disponible sur internet.

Outre la facilité d’un tel service, la recherche d’un véhicule neuf ou d’occasion sur un comparateur offre au visiteur une réelle vue d’ensemble du marché et une multitude de combinaisons pour trouver la voiture qui répond le mieux à ses besoins et envies. De plus, les sites les plus sérieux afficheront un certificat de traçabilité pour les véhicules vendus, sur base de leur numéro de châssis. Ce dernier permet ainsi de contrôler rapidement et avec une bonne fiabilité le kilométrage d’un véhicule européen.

Sur la plateforme de notre partenaire, Kidioui, il est ainsi possible de rechercher son futur véhicule parmi près de 24.000 annonces, mises à jour en continu par plus de 1200 acteurs du secteur de la vente automobile. En parallèle, leur système est en mesure de comparer des offres d’assurance auto, d’estimer l’éventuel prix de reprise d’une ancienne voiture et même de connaître le prix pour une livraison directement chez le client, si le vendeur propose ce service. Pour les professionnels, les véhicules pouvant être financés via un leasing peuvent être filtrés au niveau des résultats de recherche, pour plus de facilité.

Point très intéressant : Kidioui propose une rubrique affichant des véhicules éligibles à la prime à la conversion 2021, pouvant atteindre actuellement jusqu’à 5000 euros selon le type de véhicule acheté. Pour les amateurs de chiffres, chaque modèle de voiture présent sur le site possède une fiche de prix, reprenant l’évolution de sa cote au fil des mois.

Sur Kidioui, plus de 1200 vendeurs proposent des véhicules neufs ou d’occasion dans le catalogue. Parmi ces nombreux intervenants, on retrouve de grandes enseignes internationales et nationales, mais également beaucoup de vendeurs plus modestes et dispersés sur tout le territoire français.

Après une rapide inscription, l’utilisateur est en mesure de sauvegarder des annonces et de contacter directement un vendeur afin d’obtenir des informations supplémentaires ou pour conclure la vente.

Vous l’aurez compris, en 2021, il est difficile de se passer d’internet pour choisir sa nouvelle voiture. Sans parler du confort de chercher en ligne plutôt que de faire le tour des garages, les comparateurs d’achat apportent un pouvoir de réflexion bien plus large au client, qui dispose d’une meilleure vue d’ensemble du marché. Et vous, avez-vous déjà acquis une voiture via une annonce en ligne ?