Quels sont les avantages du devis assurance auto de MAAF ?

La célérité

Pour obtenir un devis auto grâce à la MAAF, il ne vous faudra que deux minutes environ. Rendez-vous donc sur le site de MAAF et renseignez les informations sur votre véhicule. En quelques clics, vous pourrez obtenir un devis fiable qui présente de façon succincte les couvertures pour votre véhicule, les passagers et les autres usagers de la route. Il est à noter aussi que le tarif proposé est sur mesure et qu’il tient compte de tous les paramètres.

En clair, choisir d’obtenir un devis assurance auto MAAF, c’est opter pour la facilité et la rapidité. Ainsi, pour correspondre aux besoins de chaque demandeur du service, MAAF propose plusieurs formules. Il s’agit de : l’assurance auto au tiers et tiers éco ; l’assurance auto tous risques et tous risques éco.

La possibilité de choisir

Il n’est pas obligatoire de souscrire des options dont vous n’avez pas besoin. Toutefois, il importe de considérer les garanties de base de votre contrat pour un devis vraiment objectif. Les éléments essentiels à prendre en compte sont :

l’assistance panne 0 km ;

le véhicule de remplacement ;

le montant de votre franchise ;

les bagages et effets transportés ;

la défense juridique de l’

Dans tous les cas, vous gagnez vraiment du temps avec le devis assurance auto MAAF. Pour l’estimation en ligne, mettez toutefois à disposition, votre carte grise ou la plaque d’immatriculation de la voiture. Le coefficient bonus/malus aussi est à renseigner. Si vous êtes un client MAAF, votre identifiant et votre mot de passe seront aussi nécessaires.

Une assistance permanente

Que vous décidiez de souscrire une assurance auto auprès de MAAF après le devis ou non, vous bénéficiez de l’assistance d’un conseiller en cas de besoin. Le service est disponible tous les jours de la semaine, et ce, 24h/24. Le conseiller peut par exemple vous orienter pour le choix des garanties optionnelles à ajouter à votre contrat. Celles-ci viennent s’ajouter aux services essentiels que sont la garantie responsabilité civile, la protection du conducteur et la prise en charge 24h/24 et 7j/7. Ce dernier service concerne les contrats éco et s’applique en cas d’accident.

Des économies

Avec le devis assurance auto MAAF, vous faites des économies intéressantes. D’abord, le service est gratuit. Vous n’avez donc pas à prévoir un budget pour en bénéficier. De même, au-delà de la simulation gratuite, vous avez droit à des réductions intéressantes pour votre assurance auto. Ce service en ligne est rapide, fiable et très économique.

Prenez donc le temps de comparer les simulations d’assurance auto que vous propose MAAF et faites votre choix en tenant compte de vos besoins réels. Cela vous offre de la garantie pour rouler l’esprit tranquille. Il faut préciser que cette liste des avantages liés au devis d’assurance auto MAAF n’est pas complète.