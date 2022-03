Voiture 0km: pourquoi acheter auprès d’un mandataire en ligne ?

La voiture 0km, c’est quoi ?

En optant pour l’achat d’une voiture 0 km, vous n’êtes plus poussé à devoir choisir entre un véhicule neuf ou d’occasion. En effet, ce type de véhicule est neuf fiscalement parlant mais a déjà été immatriculé par un concessionnaire de véhicule. Il est proposé à prix défiant toutes concurrences. La voiture 0km est donc comme neuve à la différence d’une immatriculation.

Cela dit, une voiture 0km ne détient aucun historique.

Les mandataires automobiles sur internet sont nombreux à proposer ce genre de voiture avec une garantie constructeur sur une voiture date de moins de 6 mois et a moins de 6000 kilomètres. Le véhicule n’a donc jamais été conduit sauf pour des raisons logistiques comme les modèles qui sont neufs.

La seule différence entre une voiture 0km et un modèle neuf repose sur le prix d’achat. Celui du véhicule 0km est largement inférieur. Vous avez alors la possibilité de disposer d’une voiture de qualité et durable sans payer trop cher. Comme l’investissement lié à l’achat d’une voiture est non négligeable, en choisissant un modèle 0km, vous pouvez faire des économies considérables. Cela dit, vous n’avez plus à choisir entre le prix bas des véhicule d’occasion et le confort des modèles neufs. Vous pouvez disposer des deux éléments grâce à l’achat de la voiture 0km.

Pourquoi choisir un mandataire en ligne ?

Acheter une voiture 0km en ligne représente une solution pratique qui vous permet de gagner du temps. En effet, sur le web, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin. En vous fiant à un mandataire en ligne comme hotauto, vous disposez d’un très large choix de véhicules 0km proposés à des prix vraiment compétitifs. Ce type de professionnel dans la vente de voiture en ligne vous permet de trouver le véhicule qui peut vous convenir. Il vend donc des modèles de différentes marques qui n’ont jamais été conduits ainsi que des voitures de faible kilométrage qui sont conçues par les marques les plus prestigieuses.

Ce type de concessionnaire vous propose également durant l’achat, une garantie qui peut aller jusqu’à 14 jours ou 1000 kilomètres. Il vous offre également un service de location qui est aussi disponible sur internet. Les voitures 0km qui sont proposées par un mandataire auto en ligne sont alors de différents types, de toutes les marques et entrant dans tous les budgets.

Un accompagnement optimal et complet représente aussi un avantage énorme de vous tourner vers un mandataire sur le web. En effet, avec la collaboration qu’il peut avoir avec les autres professionnels dans le domaine, hotouto peut vous trouver la voiture qui entre dans vos critères de recherche de manière rapide.