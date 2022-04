Mandataire Auto Discount : voitures neuves et d’occasion récentes à prix réduit

Une variété de marques à prix compétitifs

Le mandataire Auto Discount propose les 27 meilleures marques de voitures neuves et d’occasion récentes à ses clients. Son objectif est de permettre aux particuliers, professionnels et chefs d’entreprise d’acquérir le véhicule de leur rêve, tout en profitant d’énormes réductions. Pour ce faire, il négocie des tarifs préférentiels auprès des concessionnaires. En outre, le public peut profiter des ventes flash, régulièrement organisées sur le site web du prestataire, afin de s’offrir des voitures à moindre prix.

Des choix personnalisés

En plus de vous permettre de dénicher des voitures neuves et d’occasion à prix imbattable, le mandataire Auto Discount vous donne la possibilité de réaliser une sélection personnalisée de votre véhicule. Plus concrètement, le client peut décider de sa couleur, de son modèle ainsi que de ses fonctionnalités en option. La finalité étant d’accompagner l’automobiliste dans le choix d’une voiture qui lui ressemble.

Des véhicules sous garantie constructeurs

Fort de ses 20 ans d’expérience, ce mandataire auto est bien conscient du fait que les automobilistes sont de plus en plus exigeants sur la qualité des véhicules. Pour les rassurer, il propose des modèles sous 2 ans minimum de garantie constructeur. Preuve qu’il s’agit de biens de bonne facture.

Du leasing pour plus de flexibilité

Le mandataire Auto Discount propose également le leasing à ses clients. Cette formule est essentiellement destinée aux petits rouleurs ou aux automobilistes en quête de solution alternative aux crédits auto classiques. Ainsi, ils pourront bénéficier de mensualités plus modérées.

Des reprises de voitures contre prime

En cas d’achat d’une nouvelle voiture, vous pouvez solliciter Auto Discount pour la reprise de votre ancien véhicule. En contrepartie, une prime vous sera alors versée.