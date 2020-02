Honda Civic Type R : Une édition limitée pour attaquer la Megane RS Trophy R !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Afin de rendre sa Civic Type R encore plus redoutable, Honda a dévoilé une édition limitée à 600 exemplaires, dont 100 sont prévus pour l’Europe. Cette dernière ne profitera d’aucun gain de puissance, mais plutôt d’un allègement et de nombreuses optimisations mécaniques.

En effet, la compacte a profité d’un régime minceur, lui permettant de gagner 47 kg sur la balance. Ce résultat a été rendu possible par l’installation de jantes BBS et par la suppression de certains éléments d’isolation, de la climatisation, du système multimédia, ou encore de l’essuie glace arrière. A la différence d’une certaine Renault Megane RS Trophy R, elle conserve ici ses sièges arrière.

En dehors de cela, la Civic Type R Limited Edition reçoit une calandre laissant entrer plus d’air frais, afin d’améliorer le refroidissement du moteur. La suspension a également été revue, afin d’offrir plus de réactivité et de maniabilité à la compacte. En parallèle, les silent blocs du bras inférieur B ont été rigidifiés, ce qui permet un gain de 8 % au niveau des charges latérales, et à la voiture de mieux coller à la trajectoire dans les virages. À l’avant, les nouveaux silent blocs et les nouvelles rotules à faible friction améliorent la précision de la direction et le contrôle de la voiture.

Afin de garantir une endurance à toute épreuve, le système de freinage profite aussi d’une refonte. Le constructeur a remplacé les freins d’origine à l’avant par de nouveaux disques et des plaquettes de frein plus performantes. La pédale de frein offre désormais une sensation plus immédiate avec environ 15 mm de course en moins avant l’engagement des freins. De plus, le nouveau système de freinage avant réduit le poids total non suspendu d’environ 2,5 kg. La liaison au sol est quant à elle assurée par les excellents Michelin Cup 2.

Sous son capot, nous retrouvons toujours un quatre cylindres 2.0l développant 320 chevaux et 400 Nm de couple.