Jaguar F-Pace SVR : Quelques nouveautés pour 2021

Jaguar a dévoilé une mise à jour visant à rafraichir son F-Type SVR, officiant comme la version la plus sportive du modèle. Toujours animé par son impressionnant V8 5.0l à compresseur, il développe une puissance identique de 550 chevaux. Son couple passe toutefois de 650 à 700 Nm. De quoi lui permettre d’atteindre les 287 km/h et de réduire timidement ses émissions de CO2 (de 281 à 275 gr/km). Bref, pas de quoi le rendre abordable au niveau des taxes en France ou en Belgique.

En parallèle à cette nouveauté, le F-Pace SVR est désormais livré avec un freinage amélioré. Il est en effet équipé de nouvelles plaquettes plus performantes et d’une pédale à la course plus courte. Le volant qui équipe le millésime 2021 reçoit aussi un nouveau système de direction, annoncé comme étant plus communicatif.

Sur le plan visuel, le F-Pace évolue avec un bouclier plus agressif et offrant un meilleur contrôle des flux aérodynamiques à travers de nouvelles ouïes et prises d’air améliorant le refroidissement du moteur ainsi que des freins. Les modifications résultent en une performance aérodynamique bien meilleure, ce qui se traduit par 35 % de portance en moins.

A son bord, Jaguar a repensé l’architecture afin d’intégrer plus d’Alcantara, notamment au niveau des sièges et des intérieurs de portières. Nous retrouvons également un système de charge à induction pour smartphone, un nouveau levier de commande de vitesses et le dernier système multimédia PIVI Pro.

Ce beau bébé est disponible à la commande dès maintenant pour un prix de base de 106.680€.