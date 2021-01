En ce début d’année, Jaguar a lancé une édition « Reims » pour sa F-Type, afin de rendre hommage à la victoire des 12 heures de Reims avec la D-Type, en 1954. Limitée à 150 exemplaires tous prévus pour le marché britannique, la F-Type Reims Edition peut-être commandée dans ses versions P300 et P450.

Pour rappel, la F-Type P400 repose autour d’un quatre cylindres 2.0l délivrant 300 chevaux et 400 Nm de couple. La P450 fait quant à elle appel à un somptueux V8 5.0l équipé d’un compresseur. Il fournit aux roues arrière une généreuse puissance de 450 chevaux pour un couple de 580 Nm.

Visuellement, cette édition se distingue par un magnifique bleu « French Racing », du plus bel effet sur la GT. Le style est agrémenté de très belles jantes de 20 pouces et d’un pack de garnitures noires, remplaçant tous les chromes. Cette version sera proposée à un prix de base de 58.950 livres pour la P300 et 71.450 livres pour la P450.