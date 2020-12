Jaguar travaillerait sur un J-Pace 100% électrique

D’après certaines informations obtenues par nos confrères d’Auto Express, Jaguar travaillerait sur un nouveau J-Pace; un nouveau SUV 100% électrique conçu pour venir épauler le i-Pace sur le haut de gamme. Il viendrait ainsi tenter de grappiller des parts de marché aux Tesla Model X, Mercedes EQC et autres SUV premium électriques.

Ce nouvel SUV pourrait exploiter la plateforme MLA, capable d’être exploitée aussi bien sur des véhicules thermiques qu’électriques. Lors d’une interview, le CEO de Jaguar, Thierry Bolloré, a toutefois confirmé qu’un tel SUV ne serait proposé qu’en une unique version électrique.

Dans le courant des mois et années à venir, la branche du SUV haut de gamme électrique connaitra un véritable « boum ». En effet, si Tesla dispose déjà de son Model X, plutôt bien établi, Audi et Mercedes tentent de faire percer leurs e-tron et EQC. BMW a récemment présenté son iX5, reposant sur une plateforme de X5. Volvo est également sur le coup pour proposer prochainement un XC90 100% électrique.

En parallèle à cette rumeur fondée, Jaguar s’intéresse de plus en plus à la création d’une compacte. Des constructeurs tels que BMW et Mercedes génèrent d’excellents chiffres sur ce segment, brassant au passage une clientèle très importante à l’échelle internationale. L’arrivée d’un tel modèle permettrait vraisemblablement à Jaguar de booster ses volumes de vente, tout en attirant une clientèle plus jeune.

Affaire à suivre !