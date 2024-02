Audi présente les nouveautés de la S3 face-lift

Actuellement en tests dynamiques sur les routes de Salalah, à Oman, l’Audi S3 reliftée nous livre déjà quelques-unes de ses nouveautés. Afin de dynamiser un peu sa compacte, le constructeur aux quatre anneaux a augmenté sa puissance, passant de 310 à 333 chevaux, pour un couple de 420 Nm.

Selon le constructeur, la courbe d’accélération a été améliorée, pour fournir de meilleures sensations au volant. Sur les performances, cela lui permet de réaliser l’exercice du 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. En parallèle, Audi propose un système de précharge de turbo, qui permet de considérablement réduire le turbo-lag. A vitesse constante et en cas d’accélération faible à moyenne dans la plage de charge partielle, le turbocompresseur conserve un régime constant.

La boîte de vitesses S Tronic a aussi été retravaillée, de façon à offrir plus de performances. Grâce à une refonte du système d’embrayage, Audi assure des temps de passages de rapports divisés par deux. A l’instar de la RS3, la future S3 embarque un répartiteur de couple, qui permet de balancer le couple de manière active et intelligente entre les roues arrière.

Le train avant de la compacte profite d’un nouvel amortissement, autorisant un carrossage négatif plus important des roues. Dans le même temps, les triangles plus rigides permettent de la rendre encore plus incisive.

Enfin, l’Audi S3 reliftée est livrée avec un système de freinage plus puissant. Les disques avant ont un diamètre de 357mm. L’étrier avant à doubles pistons a également été revu pour pouvoir accueillir des plaquettes de plus grande taille, tout en assurant un meilleur refroidissement. En dehors de cette belle liste non exhaustive des modifications apportées, quelques évolutions mineures sont apportées à l’esthétique et au multimédia.

La date de présentation de la nouvelle Audi S3 n’a cependant pas encore été annoncée.