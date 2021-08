Audi RS 3 : La plus rapide des compactes sur le Nürburgring

Audi n’a pas tardé à envoyer sa nouvelle RS 3 berline sur le Nürburgring pour tenter de bien la placer sur le classement des compactes. Mise entre les mains du pilote d’usine Frank Stippler, la nouvelle sportive s’est ainsi offerte le meilleur chrono du segment avec un temps signé en 7:40.748 minutes, pulvérisant de 4,64 secondes le meilleur chrono enregistré.

Malgré un moteur développant toujours 400 chevaux, la nouvelle Audi RS 3 profite de nombreuses améliorations, en faisant une bien meilleure sportive. Outre une évolution de 20 Nm au niveau du couple, la nouvelle mouture dispose d’un tout nouveau « torque splitter ». Cette nouvelle technologie rend possible la répartition complètement variable du couple entre les roues arrière. Pour ce faire, un embrayage multidisque contrôlé électroniquement est utilisé sur chaque arbre de transmission. En conduite sportive, le Torque Splitter augmente le couple vers la roue arrière située à l’extérieur du virage qui est soumise à une plus forte charge. En raison de la différence de forces de propulsion, la voiture aborde encore mieux les virages et suit l’angle de braquage avec une précision accrue.

De quoi donner du fil à retordre aux concurrents.