Volvo 100% électriques : Avec des pneus toutes saisons de série

Volvo a présenté son nouveau pneu « Recharge », qui sera monté de série sur les futurs modèles électriques de la marque. Cette annonce se place dans la continuité de l’objectif de Volvo qui est de réduire la production de consommables (et donc les émissions de CO2), tels que les pneus, en proposant une alternative aux traditionnels pneus été et hiver.

En plus de cela, ces nouvelles gommes Recharge sont les premières de ce type à atteindre la classe A d’efficacité énergétique. Sur le papier, ces pneus permettront aux véhicules 100% électriques Volvo de réduire leur consommation électrique de 8%, en vue d’améliorer leur autonomie.

Les pneus Recharge de Volvo pourront toutefois ne pas représenter la meilleure option pour tous. Pour les clients qui vivent dans des régions où les conditions hivernales sont rudes et que la conduite sur neige ou glace est courante ou pour les clients qui se rendent régulièrement dans des régions comme celles-ci, les pneus hiver à friction ou cloutés demeurent le choix le plus sûr et sont toujours disponibles en option.