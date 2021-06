Quand réparer ou remplacer le pare-brise de son véhicule ?

Le pare-brise est l’un des éléments de sécurité primordiaux pour une voiture. Dans l’usage, lorsque cet accessoire a un impact ou une fissure, vous avez le choix entre procéder à sa réparation ou son remplacement pur et simple. Mais ce choix doit se faire selon l’envergure de l’impact afin de garantir l’usage en toute sécurité du pare-brise réparé ou remplacé. Pour vous orienter, suivez ce guide qui vous explique quand réparer ou changer votre pare-brise.

Quand réparer son pare-brise ?

Lorsque votre pare-brise subit un choc, le remplacement n’est pas la solution à systématiquement envisager. Il est possible de procéder à sa réparation par un professionnel. Cette réparation est possible lorsqu’il s’agit d’un seul impact. Ce dernier doit mesurer au maximum 0,5 cm, soit l’espace d’une pièce d’euro. De plus, la fissure ou l’impact ne doit pas se situer dans le champ de vision du conducteur. Il doit plutôt être à moins de 2,5 centimètres des extrémités et sur les essuie-glaces.

Dans ces genres de situations, il est important de vous rapprocher d’une structure de réparation automobile pour réparer votre pare-brise. Vous devez le faire très tôt au risque d’aggraver la fissure. En sollicitant un réparateur de pare brise à sarreguemines, ce professionnel fera un diagnostic avant de commencer la réparation. Vous bénéficiez d’une intervention rapide et peu coûteuse contrairement à un remplacement.

Quand opter pour le remplacement de son pare-brise ?

Dans d’autres cas, le remplacement de votre pare-brise est une obligation. Cette option est à choisir lorsque l’impact est énorme et se trouve au mauvais endroit. Avec une fissure minimale de 2,5 centimètres, les vibrations de la route et les chocs thermiques peuvent agrandir la fissure et entraîner un éclatement. Il faudrait donc remplacer votre pare-brise lorsque vous constatez que l’impact ou la fissure dépasse cette indication. Le remplacement est surtout obligatoire quand l’impact est devant le volant.

Pour ce faire, il faut simplement se rendre chez un réparateur automobile pour remplacer votre pare-brise impacté. Ce procédé est un peu coûteux et n’est pas toujours couvert par les assurances. De ce fait, votre voiture est mise à l’arrêt pendant au moins 48 heures dans la structure de réparation.