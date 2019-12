Volkswagen livre sa 100.000 ème e-Golf

En attendant la nouvelle ID. 3, la e-Golf 7, qui a inauguré la mobilité électrique chez Volkswagen, s’est vendue à quelques 100.000 exemplaires depuis son lancement, en 2014. Cet exemplaire « historique » a été remis à son propriétaire à l’usine de Dresden, où est produit le modèle.

Volkswagen en a profité pour indiquer que le modèle connait un vif succès en Norvège, en Allemagne, aux Etats-Unis, ou encore aux Pays-Bas. Pour rappel, la compacte développe une puissance de 136 chevaux et est capable de réaliser jusqu’à 230 kilomètres avec une charge, en se fiant aux données issues de l’homologation WLTP.

L’an prochain, le constructeur allemand entamera la production de sa toute nouvelle ID.3, qui semble déjà rencontrer un vif succès au vu du nombre de pré-commandes enregistrées.

En fonction de la variante choisie, il sera possible de profiter d’une autonomie allant jusqu’à 420 kilomètres. VW annonce de plus un prix d’achat qui devrait être accessible au plus grand nombre d’automobilistes. Reste à voir si cela se confirmera dans les mois à venir !