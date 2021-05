Volkswagen Polo GTI : Prévue pour le mois de juin

Retirée du marché il y a plusieurs mois, la Volkswagen Polo reviendra dans les concessions après s’être refaite une beauté, en juin prochain. Effectivement, dans le courant du mois prochain, Volkswagen présentera la seconde phase de sa Polo GTI, qui s’équipera d’une face avant plus agressive et de plus de technologie.

Comme en atteste l’illustration publiée par le constructeur allemand, la nouvelle Polo GTI recevra une face avant nettement plus agressive, caractérisée par l’apparition d’un bas de pare-chocs revu et d’une nouvelle signature lumineuse, directement inspirée de la Golf 8. En effet, une bande LED viendra rejoindre le sigle Volkswagen placé au centre de la calandre. En dehors de ce changement, on peut également s’attendre à l’apparition de nouvelles jantes pour agrémenter son look.

A son bord, le face-lift introduira un nouveau système multimédia, un combiné digital optimisé et quelques nouvelles finitions, visant à rendre la citadine sportive plus confortable et globalement mieux finie.

Du côté du moteur, Volkswagen conservera son 2l TFSI, qui devrait toujours profiter de 200 chevaux pour 320 Nm de couple. Il pourra s’associer à une boîte mécanique à six rapports ou à une boîte DSG.

Rendez-vous dans quelques semaines pour sa présentation.