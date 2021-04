Volkswagen dévoile son iD.4 GTX

Désormais, les GTI, GTD et GTE seront épaulées par les Volkswagen GTX, les modèles « sportifs » 100% électriques de la marque. Aujourd’hui, le constructeur a présenté sa nouvelle ID.4 GTX, profitant d’un second moteur placé à l’avant, pour une puissance totale de 299 chevaux.

Avec toute cette puissance disponible et la transmission intégrale découlant de l’ajout du deuxième moteur sur l’essieu avant, la compacte familiale annonce d’entrée de jeu un 0 à 100 km/h abattu en 6,2 secondes. La vitesse de pointe a en revanche été limitée à 180 km/h. Côté autonomie, Volkswagen affiche 480 kilomètres selon le cycle WLTP. Rappelons que le SUV est équipé d’une batterie de 77 kWh.

En comparaison à une ID.4 standard, elle se distingue donc par un couple plus saisissant et par un travail apporté au châssis. Elle profite notamment d’un amortissement revu. Esthétiquement, en revanche, la différenciation n’est presque pas visible. Elle reçoit bien de nouvelles jantes mais les boucliers s’apparentent très fortement à ceux d’une ID.4 classique. A son bord, les changements sont également mineurs. En dehors d’un volant spécifique badgé GTX et de quelques surpiqûres rouges, l’ensemble de l’habitacle a été conservé. On ne note cependant l’apparition de sièges qui offriront un meilleur maintien latéral.

La nouvelle ID.4 GTX sera lancée sur le marché pour l’été 2021. En Allemagne, son prix est fixé à 50.415 euros. Les clients peuvent déjà la réserver en déposant un acompte de 7500 euros.