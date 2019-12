Mercedes renouvelle son GLA : Plus court mais plus habitable

Mercedes profite de cette fin d’année pour lever le voile sur son nouveau GLA, qui se dote de toutes les avancées technologiques et stylistiques inaugurées par la dernière Classe A. Plus haut mais également plus court, cette seconde génération du SUV compact mise sur une habitabilité revue à la hausse et sur une arrivée massive de technologie embarquée.

La position d’assise surélevée typique des SUV garantit une meilleure garde au toit sur la première rangée. L’espace aux jambes à l’arrière est lui aussi nettement accru – et ce, bien que le GLA soit plus court de 1,5 centimètre. Son coffre offre quant à lui une surface de stockage de 435 litres, soit 14 de plus que sur son prédécesseur.

Visuellement, ce nouveau GLA ne cache pas son lien de parenté avec la Classe A. Nous reconnaissons facilement sa face avant plongeante et l’arrière. Quelques détails sont cependant modifiés, tels que les feux avant. Pour le côté baroudeur, il se munit également de bardages en plastique autour des bas de caisse et des ailes. Les modèles 4MATIC disposent du Pack Technique Offroad de série. Celui-ci comprend un programme de conduite supplémentaire, un limiteur de vitesse en descente, une animation tout-terrain sur l’écran média et, en liaison avec les projecteurs MULTIBEAM LED, une fonction d’éclairage spéciale pour la conduite en tout-terrain.

A son bord, nous retrouvons un habitacle globalement similaire à celui de la Classe A. Il se caractérise en outre par le système MBUX, doté d’intelligence artificielle et d’un excellent niveau de connectivité.

Du côté des motorisations, Mercedes inaugure son arrivée avec deux versions diamétralement opposées. La première s’articule sur quatre cylindres essence délivrant 163 chevaux pour 250 Nm. La seconde version n’est autre que la 35 AMG, forte de 306 chevaux et 400 Nm. Dans les deux cas, la boîte automatique est fournie de série. Le GLA 200 est ainsi couplé à une boîte à sept rapports, contre huit pour la version sportive. D’autres versions intermédiaires rejoindront prochainement la gamme. Une version plug-in hybride est également dans les cartons du constructeur.

Son arrivée sur nos routes et prévue pour le printemps 2020.