Mercedes Classe S plug-in hybride : Jusqu’à 100 kilomètres en tout électrique

Mercedes nous a présenté aujourd’hui sa nouvelle S 580e, qui n’est autre que la version plug-in hybride du modèle. Animée par un six cylindres en ligne et un moteur électrique délivrant 150 chevaux et 480 Nm de couple, l’ensemble fournit une généreuse puissance de 510 chevaux, pour un couple de 750 Nm.

En d’autres termes, cette nouvelle S 580e parvient à atteindre le même niveau de puissance que celui de la S 580 non hybride, pour sa part alimentée par un V8 4.0l. Pour assurer des recharges rapides, la nouvelle Classe S est livrée avec un chargeur de 60 kW qui permettra de charger totalement la batterie en une trentaine de minutes, pour une autonomie en tout électrique annoncée à 100 kilomètres (WLTP). Du côté des performances, Mercedes annonce un 0 à 100 km/h abattu en 5,2 secondes, le moteur électrique étant capable de fonctionner jusqu’à une vitesse de 140 km/h. En attendant les prestations officielles WLTP en termes d’émissions de CO2, elles sont fixées entre 26 et 33 grammes au kilomètre selon le cycle NEDC.

En dehors de cela, la berline plug-in hybride conserve toutes les caractéristiques du modèle thermique. Elle profite de l’ensemble du catalogue d’options et son système MBUX a naturellement été repensé pour prendre en compte la gestion du mode d’alimentation (électrique ou thermique).

Pour le prix, l’offre débutera à partir de 128.139 euros pour le modèle à empattement court et à 132.374 euros pour le modèle long.