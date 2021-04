Mercedes-AMG prépare une EQS boostée

Malgré l’électrification de sa gamme, Mercedes ne compte pas mettre au chômage les ingénieurs de Mercedes-AMG. Le constructeur commence tout juste les tests sur route de sa nouvelle EQS AMG, qui permettra à la berline de gagner en dynamisme et en puissance.

Le constructeur ayant déjà confirmé l’arrivée d’une EQS de plus de 715 chevaux, il ne fait aucun doute quant au fait qu’il s’agira d’un modèle frappé du sigle AMG. Bien que les premiers prototypes aperçus ne se différencient pas encore réellement du modèle de base, l’apparition de freins carbone/céramique sur l’un d’entre eux ne laisse plus le doute planer. A priori, le modèle devrait perdre un peu de son impressionnant cX de 0.20 pour offrir plus d’appui aérodynamique, notamment grâce à l’installation d’un spoiler arrière et de quelques prises d’air placées dans le bouclier avant. Pour le visuel, on peut également s’attendre à un élargissement des voies et à l’apparition de pare-chocs plus agressifs.

A son bord, nous devrions retrouver une ambiance très luxueuse et spécifiques aux modèles haut de gamme Mercedes. Une nouvelle finition en fibre de carbone devrait simplement venir renforcer l’atmosphère sportive de la berline.

Pour rappel, la version la plus haut de gamme du modèle, la 580 4Matic, dispose de deux moteurs, fournissant une puissance totale de 523 chevaux aux quatre roues. De quoi lui permettre d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. Malgré ses plus de 2,5 tonnes et sa batterie de 107,8 kWh, l’engin dispose d’une autonomie de 770 kilomètres selon le cycle WLTP. Si rien n’a encore été officiellement dévoilé pour l’EQS AMG, on pourrait s’attendre à l’arrivée d’un troisième moteur sur l’essieu arrière, qui lui permettrait d’atteindre aisément une puissance supérieure à 700 chevaux. Pour la batterie, l’EQS AMG devrait conserver le pack de l’EQS 580 4Matic, au détriment de l’autonomie, qui sera inévitablement revue à la baisse.

En principe, l’EQS AMG sera présentée l’an prochain.