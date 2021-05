La nouvelle Mercedes Classe S passe par les ateliers Mansory

Mansory a présenté sa Classe S repensée, dans le but de lui offrir un caractère plus agressif. Ici, l’entreprise, connue pour ses kits parfois un peu trop osés, a décidé d’y aller plus calmement, pour conserver la sobriété de la limousine.

Pour cela, le préparateur allemand a mis au point un kit carrosserie axé autour d’un nouveau bouclier avant, doté d’une calandre noire et d’écopes plus voyantes. Sur cette version « Full Black » qui nous est présentée, les tours de portières et les poignées chromées ont été remplacées par des éléments noirs, lui conférant un look beaucoup plus méchant. A l’arrière, le diffuseur d’origine a été démonté, au profit d’une pièce aérodynamique compopsée majoritairement de fibre de carbone. Le dessus du coffre s’équipe au passage d’un fin becquet.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une version Mercedes-AMG, Mansory a jugé utile de lui ajouter des sorties d’échappements rectangulaires. Pour le reste, on peut aussi noter l’apparition de sorties d’air factices sur les ailes avant et arrière, donnant une belle impression d’élargissement de la caisse. Bien entendu, pour conclure le travail, Mansory a équipé le vaisseau amiral d’énormes jantes noires de 22 pouces.

Disponible sur toutes les motorisations, diesel compris, ce pack peut aussi inclure une optimisation moteur électronique. Sur la S 400d, cela lui permet par exemple de passer de 330 à 395 chevaux, avec un couple de 837 Nm. Sur la S 500, animée par un six cylindres en ligne essence, la puissance grimpe à 526 chevaux, avec 629 Nm de couple. De quoi lui permettre d’atteindre les 100 km/h en 4,3 secondes.