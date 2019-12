ABT pousse le Volkswagen Touareg V8 TDI à 500 chevaux

Si l’époque du V10 5.0l TDI est désormais révolue pour le Volkswagen Touareg, il est toujours possible de l’acheter avec un V8 4.0l TDI, développant 421 chevaux et 900 Nm de couple.

Le préparateur ABT a don décidé de s’attaquer à ce nouveau bloc, de façon à le rendre encore plus impressionnant. Après avoir mis en place une nouvelle cartographie moteur, l’entreprise parvient en effet à en tirer 79 chevaux supplémentaires et 70 Nm de couple. Au total, cela nous donne une cavalerie de 500 équidés et un couple titanesque de 970 Nm. Gros avantage ici : la garantie constructeur demeure préservée, étant donné qu’ABT est le préparateur officiel du groupe Volkswagen.

En parallèle, ABT a modifié subtilement le SUV afin de le rendre plus agressif. Il se dote en outre de nouvelles jantes d’un diamètre de 22 pouces.

A noter qu’une préparation a également été mise en place pour le modèle V6, plus courant sur nos routes. Elle permet à ce moteur de passer de 286 à 330 chevaux. Le couple évolue quant à lui de 600 à 650 Nm.

Il sera possible de préparer le modèle chez ABT à partir du mois de janvier prochain.