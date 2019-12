Tesla Model 3 : Une mise à jour pour activer les sièges chauffants à l’arrière ?

Sur Twitter, un possesseur d’une Tesla Model 3 a demandé à Elon Musk s’il était possible d’activer l’option « Cold Weather » en after-market sur la berline compacte. Rapidement, le dirigeant de l’entreprise a affirmé qu’il serait prochainement possible d’ajouter des fonctionnalités via des mises à jour.

Grâce à cela, un possesseur d’une Tesla pourrait facilement ajouter l’une ou l’autre option après achat. En partant de ce constat, nous pouvons imaginer que toutes les Model 3 sortiraient en réalité d’usine avec les mêmes options. Le logiciel se chargerait ensuite de brider individuellement les fonctionnalités en fonction de la configuration choisie par le client lors de la commande du véhicule. Dans le même temps, nous pouvons lire dans le tweet qu’un utilisateur a pu bénéficier des sièges chauffants à l’arrière de sa voiture, jusqu’à l’apparition d’une mise à jour, qui a supprimé la fonction de son véhicule…

Actuellement, Tesla n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet. Il est donc difficile de savoir si cette fonction verra le jour prochainement… ou pas.

@elonmusk Thank you so much for making the SR+ Model 3 so awesome & even better with software updates! But…. any chance for “cold weather” OTA paid upgrade to activate rear heated seats? ❤️ Hope you have wonderful holidays & @Tesla kills it for year end numbers! #tesla

— Andrew Carney (@andrewMcarney) December 12, 2019