Tesla améliore le Superchargeur de Bruges

Tesla vient de mettre à niveau son Superchargeur de Bruges avec huit nouvelles bornes V3, autorisant une charge allant jusqu’à 250 kW. Dans les meilleures conditions, ces bornes permettent d’atteindre 120 kilomètres d’autonomie en cinq minutes de charge. L’implantation brugeoise compte désormais 14 bornes.

En Belgique, Tesla dispose de 14 superchargeurs, disposés à Alost, Anvers, Arlon, Bruges, Edegem, Zolder, Courtrai, Lokeren, Machelen, Namur, Nivelles, Remouchamps, Verviers et Wavre. Tous sont placés près de grands axes, et généralement annexés à des services, tels que des hotels, restaurants, centres commerciaux, …

Depuis l’inauguration du premier Superchargeur en Europe, plus de deux milliards de kilomètres ont été parcourus grâce à l’énergie fournie par les bornes du constructeur. Il existe maintenant plus de 530 sites, qui offrent au total plus de 5 000 points de charge répartis dans 29 pays d’Europe où les propriétaires de Tesla peuvent recharger leurs véhicules lorsqu’ils font un long voyage.