Tesla : Bientôt possible de les payer en Bitcoin

Alors que le Bitcoin fait encore parler de lui depuis plusieurs jours, avec une cours ayant atteint les 38.000€ l’unité, Tesla a effectué un achat de Bitcoin historique, avec une opération de 1,5 milliards de dollars. Une façon pour l’entreprise de diversifier ses actifs et de générer une très probable plus value sur l’opération, au vu de la montée en flèche du cours de la crypto-monnaie.

En parallèle à cet achat fortement médiatisé, Tesla a voulu marquer le coup en annonçant la mise en place d’un système de paiement en bitcoin pour ses voitures. Dans les mois à venir, il sera ainsi possible de s’offrir n’importe quelle Tesla en effectuant un paiement par Bitcoin.

A l’heure d’aujourd’hui, le Bitcoin s’achète à l’unité au prix de 39.350€. Afin de donner un ordre d’idée, un Bitcoin s’obtenait pour 307,02€ en novembre 2015…