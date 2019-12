Mercedes-AMG : La GT 4 portes hybride avec 805 chevaux ?

De façon à se positionner devant Porsche avec sa Panamera Turbo S E-Hybrid (lire notre essai), Mercedes-AMG va prochainement dévoiler une variante plug-in hybride de sa redoutable GT 63 S 4 portes.

D’après les premières informations, cette future motorisation, qui recevra le badge « 73 », embarquera le même V8 4.0l que celui qui équipe les autres versions du modèle, à la différence qu’il sera couplé à un moteur électrique. Toujours d’après certaines sources, cela devrait permettre à la berline de dégager une puissance colossale de 805 chevaux. Rappelons que la variante 63 S du modèle est déjà capable d’abattre un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, avec « seulement » 630 équidés.

Dans le courant de l’année prochaine, Mercedes-AMG pourrait être contraint à tailler dans sa gamme, de manière à se conformer aux nouvelles normes en matière d’émissions de CO2, imposées par l’Union Européenne dès le premier janvier 2020. En effet, à compter de cette date, tous les constructeurs devront posséder un parc automobile affichant une moyenne d’émissions de CO2 inférieure à 95 grammes par kilomètre. Les amendes en cas de non respect seront calculées sur base de 95€ par gramme dépassé, multiplié par le nombre de véhicules vendus au cours de l’année. A moyen terme, cela pourrait donc se solder par un arrêt momentané de la vente de certains modèle, et par leur mise à niveau avec de plus petits moteurs, Mercedes-AMG ayant déjà confirmé le remplacement du V8 de la future C63 par un 4 cylindres.