Voici à quoi ressemblerait une nouvelle Skoda Octavia Coupé

La Skoda Octavia, fraichement mise à jour, a pu compter sur l’arrivée de la nouvelle Volkswagen Golf 8 pour faire le plein de nouveautés. Plus connectée et plus technologique, la familiale du constructeur tchèque s’affiche désormais avec un look plus « premium » et haut de gamme que sa devancière.

X-Tomi, réputé sur la toile pour ses concepts automobiles, a décidé d’imaginer une variante de l’Octavia qui ne verra probablement jamais le jour. Il a en effet dessiné une version « coupé » du modèle, qui profite d’un look bien plus sportif et exclusif que celui des versions berline et break.

Pour renforcer son caractère, le designer lui a greffé des jolies jantes, d’un diamètre probablement situé aux alentours des 19 ou 20 pouces.

A défaut d’être déclinée en cette version plus sportive, l’Octavia aura prochainement droit à ses variantes RS. D’après les rumeurs, une version sportive plug-in hybride viendra se hisser au sommet de la gamme, avec un gain de puissance significatif en comparaison à la précédente version 100% électrique. Dans tous les cas, les variantes RS recevront très probablement le dernier bloc à quatre cylindres 2l du groupe Volkswagen, déjà équipé par défaut d’une micro-hybridation.