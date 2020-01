Mercedes me Charge : Recharge simplifiée auprès de plus de 300 opérateurs

Afin de faciliter la vie de ses clients roulant avec ses véhicules électrifiés, Mercedes vient de dévoiler son offre Mercedes me Charge, leur permettant d’exploiter les infrastructures de plus de 300 fournisseurs, partout en Europe.

Via une carte, l’application smartphone, ou directement par le système multimédia du véhicule, il est donc possible d’accéder à la plupart des bornes du marché. En plus de toutes être répertoriées dans la cartographie du véhicule, le paiement s’effectue via une seule facture, envoyée mensuellement par Mercedes.

L’utilisateur doit simplement connecter un moyen de paiement sur l’application afin d’autoriser les paiements automatiques.

En parallèle, la carte Mercedes me Charge permet l’accès au réseau IONITY, avec un tarif préférentiel, passant ainsi de 0,79€ le kWh à 0,29€ l’unité.