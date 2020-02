Volvo S90/V90 : Face-lift technologique et micro-hybridation

Afin de réduire au maximum les émissions de CO2 de ses S et V90, Volvo nous dévoile aujourd’hui leur facelift. En plus de leur offrir de nouveaux feux LED et quelques adaptations visuelles, cette mise à jour permet aux moteurs thermiques de se doter, en option, d’un système de micro-hybridation, visant à réduire les émissions de CO2.

Lancées sur les SUV XC90 et XC60 l’an dernier, les motorisations micro-hybrides sont aujourd’hui disponibles sur tous les modèles des gammes 90 et 60, ainsi que sur le XC40. Les options micro-hybrides proposées sur le V90 Cross Country représentent les premières variantes électrifiées de l’histoire de la gamme Cross Country.

La motorisation micro-hybride de Volvo permet au conducteur de réaliser jusqu’à 15 % d’économies de carburant et de réduction des émissions en conditions de conduite réelles. Le système de freinage électronique interagit avec le système de récupération de l’énergie au freinage et réduit la consommation de carburant et les émissions en récupérant l’énergie cinétique.

Parmi les autres nouveautés, nous notons l’apparition d’un purificateur d’air à capteur de particules PM 2.5. Développé pour le marché chinois, ce dispositif est désormais déployé dans le monde entier et permet au conducteur de contrôler la qualité de l’air intérieur via l’écran central. En cas de besoin, le purificateur d’air débarrasse l’habitacle de la quasi-totalité des particules fines en quelques minutes.