Salon de Genève : Le Volkswagen Touareg R fait appel à un V6 plug-in hybride

Volkswagen profite du Salon de Genève pour dévoiler au grand public la variante sportive de son Touareg. Le Touareg R fait donc pour cela appel à un V6 3.0l assisté par l’électricité.

Sans aller dans l’extrême de l’Audi RS Q8 ou du Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, le Volkswagen Touareg a aujourd’hui droit à sa propre variante sportive, qui mise avant tout sur le downsizing. En effet, point de V8, comme sur ses confrères. Le SUV de Volkswagen « se contente » ici d’un V6 2,9l, couplé à un moteur électrique. Cela lui permet tout de même de disposer de 462 chevaux et de 700 Nm de couple. Il faudra encore patienter quelques semaines avant de connaitre ses émissions de CO2.

Bien que la capacité de la batterie soit déjà communiquée, avec 14,1 kWh, l’autonomie du vaisseau amiral n’a pas encore été annoncée. Comme le modèle de série, la puissance est gérée par la boîte ZF à huit rapports. Cette dernière distribue ensuite la puissance aux quatre roues, avec la possibilité d’envoyer jusqu’à 80% de la puissance aux roues arrière. La conduite en mode 100% électrique est quant à elle assurée jusqu’à 140 km/h.

D’un point de vue visuel, le Touareg R se distingue d’un simple Touareg par un design plus agressif. Les boucliers sont revus, les chromes laissent place à du noir brillant et les jantes profitent d’un plus grand diamètre. La sélection débute en effet avec du 20 pouces, et peut grimper jusqu’à un diamètre de 22 pouces.

A son bord, les changements sont moins perceptibles. En dehors de sièges légèrement revus et de l’apparition de logos « R » un peu partout dans l’habitacle, le luxe prime toujours sur la sportivité.

Les dates de lancement sur les différents marchés seront annoncées ultérieurement.