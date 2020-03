Alfa Romeo dévoile la redoutable Giulia Quadrifoglio GTA !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Alfa Romeo a profité du relooking de sa Giulia pour dévoiler une nouvelle variante GTA, limitée à seulement 500 exemplaires. Si la présentation devait avoir lieu lors du Salon de Genève, le constructeur a dû revoir ses plans suite à son annulation en dernière minute.

Cette version spéciale arrive donc à point pour fêter dignement les 110 ans de la firme. Le modèle se différencie d’une Giulia QV classique par un gain de puissance et de nombreuses améliorations visuelles/techniques.

Commençons dans l’ordre, avec une réduction de poids annoncée à 100kg, pour un poids de 1520 kg. Ce gain de poids est rendu possible par l’adoption de composants en fibre de carbone, ainsi qu’un allègement des jantes et de certaines pièces du « mobilier » intérieur. Une version GTAm viendra également rassasier les amateurs de piste. Dans ce cas, les sièges arrière laissent place à un arceau de sécurité. Le modèle reste toutefois homologué pour la route.

En plus d’une face avant repensée, l’arrière se dote d’un nouveau diffuseur, intégrant deux sorties d’échappements centrales. Un becquet vient agrémenter son look sportif. La version GTAm s’équipe pour sa part d’un aileron plus imposant.

A son bord, Alfa Romeo ne fait pas la chose à moitié, en remplaçant les sièges conventionnels par des baquets, munis de harnais. Une grosse partie de la sellerie abandonne également le cuir pour de l’Alcantara.

Concernant la puissance délivrée par le V6 2,9l, les principales rumeurs se trompaient. Le bloc ne disposera pas de 620 chevaux. Sa puissance atteindra tout de même une cavalerie de 540 chevaux. De quoi propulser la berline à 100 km/h en seulement 3,6 secondes ! En dehors du 0 à 100 km/h, qui gagne 0,3 secondes, Alfa Romeo précise que les améliorations apportées aux Giulia GTA et GTAm se remarqueront principalement dans le cadre d’une conduite musclée. Le châssis a en effet été optimisé, et le gain de poids lui permet d’offrir un comportement bien plus aiguisé.

D’autres informations suivront très prochainement.