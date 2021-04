Stellantis va ranger la plateforme des Alfa Giulia et Stelvio au placard !

Avec ses Giulia et Stelvio, la plateforme a Giorgio a permis à Alfa Romeo de se remettre aux avants postes sur le segment D avec une technologie de pointe et des prestations dynamiques de haut niveau. Malheureusement, le groupe Stellantis, reprenant FCA et PSA, a décidé de ne pas reconduire l’utilisation de cette plateforme pour de futurs modèles. Les Alfa Romeo Giulia GTA et GTAm seront donc les dernières à exploiter ce formidable châssis.

Malgré l’engouement énorme généré par les Giulia et Stelvio, FCA a investi énormément d’argent dans cette plateforme Giorgio. Malheureusement, les ventes toujours trop timides n’ont permis à Alfa Romeo de rentabiliser totalement le développement de la plateforme.

Toutefois, l’abandon de Giorgio ne marquera pas l’arrêt des Giulia et Stelvio. Elles seront renouvelées via une plateforme STLA Large du groupe Stellantis. Cette dernière devrait être introduite sur le marché d’ici la mi 2023 avec de nombreuses possibilités de motorisations, thermiques, électriques et hybrides.

Affaire à suivre !