Alfa Romeo dévoile la version 2021 des Giulia et Stelvio

Alfa Romeo vient de présenter la version 2021 de ses Stelvio et Giulia, plus technologiques que jamais. Elles profitent également de l’occasion pour s’équiper de nouveaux moteurs, répondant aux normes Euro6D-Final. A titre d’exemple, la nouvelle Giulia 2,2l diesel de 160 chevaux voit ses émissions de CO2 chuter de 136 à 127 grammes par kilomètre parcouru, sous la norme WLTP. Pour le Stelvio, ce même bloc passe de 161 grammes de CO2 à 141 grammes par kilomètre.

En partenariat avec Bosch, Alfa Romeo équipe ses deux modèles d’un système de conduite autonome de niveau 2. Il est atteint par définition lorsque le conducteur donne à la voiture le contrôle de l’accélérateur, des freins et de la direction dans certaines conditions. La fonctionnalité utilise des systèmes électroniques qui nécessitent une surveillance continue du conducteur, tout en offrant le soutien d’un plus grand confort sur les longs trajets. Ce système est initié via une option dans le régulateur de vitesse. Il reste donc tout à fait possible de s’en passer.

Pour le marché BeNeLux, Alfa Romeo proposera un pack « Style & Beautiful Sound », développé conjointement avec Harman Kardon. En plus de s’équiper d’éclairages d’ambiance supplémentaires, la berline (et le SUV) peuvent recevoir un système audio de 900W avec pas moins de 14 haut-parleurs. Ce pack sera proposé à un prix de 3.050€ TTC.