Une Alfa Romeo 4C totalise 250.000 kilomètres au compteur

Tout amoureux d’automobile qui se respecte apprécie en général l’Alfa Romeo 4C. Il faut dire qu’avec son quatre cylindres en position centrale arrière, sa ligne incroyable et son approche très simple, elle a tout pour procurer du plaisir à ses deux occupants.

Son quatre en ligne de 1,75l de cylindrée dispose d’une généreuse puissance de 240 chevaux et de 350 Nm de couple. Il n’en faut pas plus au coupé de 895 kg pour assurer un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et des performances de haut vol. A la différence d’une Alpine A110 ou d’un 718 Cayman chez Porsche, l’Alfa s’adresse à une clientèle ne souhaitant pas faire de compromis. A son bord, oubliez les systèmes multimédia high-tech et les nombreux artifices désormais habituels, même sur les sportives.

Si tous ces points en font finalement une supercar abordable et « pure », aux côtés de Lotus et autres, cela en fait aussi une voiture difficilement exploitable au quotidien, contrairement à ces dernières Porsche et Alpine, plus embourgeoisées. Bien entendu, une exception peut toujours être trouvée. Un propriétaire anonyme du modèle italien a récemment passé le cap des 250.000 kilomètres avec son petit bolide.

En imaginant une acquisition en 2013, lors de la présentation du modèle, le propriétaire en question a donc réalisé une moyenne annuelle de 35.700 kilomètres. Et vous, êtes vous du genre à exploiter votre sportive tous les jours ou à préférer la sortir de manière occasionnelle ?