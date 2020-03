Voici la redoutable McLaren 765LT

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Si la McLaren 720S pouvait encore sembler trop « light » pour certains, McLaren vient tout juste de présenter sa variante LT, baptisée 765LT. Comme son nom l’indique, la supercar bénéficie d’un gain de puissance de 45 chevaux.

Visuellement, cette 720S survitaminée se distingue par un arrière plus long de six centimètres, ainsi que par l’installation de quatre sorties d’échappement et d’un aileron mobile. A son bord, le mobilier est réduit à sa plus simple expression, afin de grappiller le moindre gramme. Les sièges baquet ne pèsent par exemple pas plus de 4 kg.

Au final, la 765LT parvient à économiser 80kg sur la balance en comparaison à son modèle « grand public ». Cet exploit, lui permettant d’atteindre les 1339kg, est rendu possible par l’installation de roues allégées, d’une ligne d’échappement en titane, d’une batterie plus petite, ou encore par la suppression d’éléments superficiels, tels que les moquettes, la climatisation, ou le système multimédia. McLaren confirme qu’il reste toutefois possible de le conserver, sans surcout.

Comme indiqué plus haut, son V8 biturbo a profité d’un gain de puissance, lui permettant d’atteindre les 765 chevaux, pour un couple de 800 Nm. La puissance est toujours transmise aux roues arrière par une boîte à double embrayage à sept rapports. Cette dernière profite d’ailleurs d’une optimisation complète, lui permettant d’être 15% plus réactive. Le 0 à 100 km/h est ainsi annoncé à 2,8 secondes.

Afin de préserver le moteur, McLaren a équipé la 765LT d’une fonction de mémoire de rétrogradage, qui s’active à partir du moment où le pilote souhaite rétrograder à un régime trop haut. Cette dernière se charge alors de rétrograder elle-même dès que le régime atteint une valeur correcte pour le passage du rapport.

En parallèle, McLaren a retravaillé le châssis de la supercar, afin de lui offrir un appui aéro gonflé de 25%, par l’intermédiaire d’un aileron mobile. A l’instar de la Senna, la liaison au sol est assurée par des Pirelli P Zero Trofeo R.

Le prix du bolide n’a pas encore été communiqué.