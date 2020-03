Skoda Octavia RS : Uniquement en hybride !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Skoda vient de présenter sa nouvelle Octavia RS, dans ses variantes berline et break. A la différence de Volkswagen et de Seat, cette Octavia ne sera proposée qu’en version plug-in hybride… du moins pour l’instant.

La nouvelle compacte sportive s’équipe donc d’un bloc à quatre cylindres 1,4l turbocompressé développant 150 chevaux et 250 Nm de couple. Ce dernier est ici associé à un moteur électrique. Grâce à cela, l’Octavia RS dispose d’une puissance effective de 245 chevaux pour 400 Nm de couple, avec des émissions de CO2 inférieures à 50 grammes au kilomètre parcouru. Avec sa batterie de 13 kWh, Skoda annonce une autonomie de 60 kilomètres.

Nous pouvons donc remarquer que Skoda a décidé de jouer la carte de la sagesse face à Cupra, qui permet à sa Leon d’atteindre plus de 300 chevaux. En se basant sur la précédente génération de la familiale sportive tchèque, nous constatons donc une légère baisse de performances brutes, avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,3 secondes. La puissance est toujours transmise aux roues avant via une boîte DSG à six rapports. Il restera à voir lors d’un essai si le châssis a bénéficié d’une réelle optimisation.

Visuellement, les deux déclinaisons de l’Octavia iV RS se distinguent du modèle standard par des boucliers plus agressifs et des jantes spécifiques d’un diamètre de 18 pouces. A son bord, l’intérieur se dote de nouveaux sièges baquet et d’un volant en cuir perforé. En option, les intérieurs de portes et une partie du tableau de bord peuvent être recouverts d’Alcantara. Technologiquement parlant, toutes les nouveautés intégrées au modèle standard sont présentes. Le conducteur pourra donc compter sur un nouveau cockpit virtuel et sur un système multimédia entièrement repensé.