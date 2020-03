Audi aurait refusé de prêter son cinq cylindres à Volkswagen pour la Golf 8 R !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

A en croire nos confères d’Autovisie, Volkswagen a envisagé très sérieusement l’adoption d’un bloc à cinq cylindres sur sa nouvelle Golf R, afin de la rendre plus radicale. Si plusieurs prototypes Volkswagen, dont le Tiguan, ont déjà été aperçus sur la Nordschleife avec le moteur issu de la gamme RS de chez Audi, le constructeur aux anneaux aurait finalement refusé de le « prêter » à Volkswagen, prestige oblige.

En dehors de cet argument, la décision se défendrait également par un désir de maintenir la RS 3 à un niveau plus élevé que sa cousine, la Golf R. Il y a encore quelques mois, un prototype de Golf 7 R était aperçu sur le Nürburgring, muni d’échappements typiques des modèles Audi RS. Les vidéos laissaient d’ailleurs transparaitre une sonorité bien typique du cinq en ligne 2,5l de chez Audi.

En plus de conférer un tempérament plus sportif et noble à la compacte, ce moteur lui aurait permis d’atteindre une puissance plus proche de ses rivales, telles que la Focus RS, ou encore de la Mercedes-AMG A45. Elle devra donc finalement se contenter d’un quatre en ligne 2.0l, qui délivrera une puissance d’environ 330 chevaux. Comme d’habitude, le modèle disposera d’une transmission intégrale.