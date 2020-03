Volkswagen transforme son T1 en un véhicule 100% électrique

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Volkswagen n’est pas le premier constructeur à proposer une conversion 100% électriques pour ses anciens modèles. Le constructeur vient ici de s’attaquer à son T1, afin d’en faire un véhicule 100% électrique. Ce concept sera d’ailleurs proposé aux possesseurs du modèle, désireux de réduire leurs émissions de CO2.

En 1972 déjà, Volkswagen avait mis au point un premier Transporter électrique, alors basé sur le T2. L’e-BULLI de 2020 repose quant à lui sur le T1, et plus précisément, un « Samba Bus ». Ce modèle, produit en 1966, exporté à Los Angeles avant de revenir en Europe, a été totalement repensé et doté d’un système de propulsion électrique moderne.

Le constructeur justifie ce choix par les difficultés que rencontreront prochainement les amateurs d’anciennes pour circuler dans les villes. Le système de propulsion électrique du « Samba Bus » reprend le groupe motopropulseur et la batterie mise au point pour la I.D. 3.

Sous le capot, le quatre cylindres à plat de 44 chevaux laisse place à un bloc électrique délivrant 83 chevaux. Grâce à cela, le combi profite de reprises plus prononcées. Dans le même temps, la vitesse de pointe évolue de 105 à 130 km/h. Quant à sa batterie, d’une capacité de 45 kWh, elle sera capable d’alimenter le T1 pendant environ 200 kilomètres.

L’upgrade sera prochainement proposée par Volkswagen. Il faudra toutefois débourser près de 65.000€ pour effectuer la conversion. Naturellement, à ce prix, il faudra se passer de la restauration complète exécutée sur le modèle exposé.