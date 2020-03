Vidéo : Des prototypes de Hyundai i30N, Mercedes-AMG GT Black Series, Jaguar F-Pace SVR sur le Nürburgring

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

En une seule journée, un vidéaste actif sur YouTube a pu capturer quelques plans mettant en scène de prototypes de la future Mercedes-AMG GT Black Series, de la future Hyundai i30N, de sa variante électrique, ou encore du Jaguar F-Pace SVR.

Commençons par la i30N. Fraichement restylée dans sa version « grand public », le modèle doit encore se refaire une beauté pour sa variante « N ». Les nombreux camouflages se traduisent par un look qui devrait évoluer de manière conséquente, malgré le fait qu’il ne s’agit ici que d’un facelift. Sous son capot, il ne devrait pas y avoir de changement. Une transmission automatique devrait toutefois être proposée en même temps que cette i30N facelift. Plus loin dans la vidéo, nous pouvons apercevoir ce qui s’apparente à une version électrifiée de la compacte. Elle se caractérise par une absence de sorties d’échappements et par une calandre au design revu.

Juste après, la redoutable Mercedes-AMG GT Black Series pointe le bout de son nez. Basée sur la version GT3 du modèle, le coupé se distingue par l’apparition d’un imposant aileron, ainsi que par un kit carrosserie encore plus prononcé que sur les versions épicées du modèle. Naturellement, cette GT profitera du même V8 4.0l bi-turbo que les autres versions. Elle disposera toutefois d’une puissance accrue. Le gros de ses améliorations s’axera sur une perte de poids et sur une optimisation générale du châssis.

Nous pouvons également apercevoir quelques modèles BMW, dont la nouvelle Série 4, ou encore un X4M, ne semblant pas différer du modèle existant.

Pour rester dans le domaine des SUV, le Jaguar F-Pace SVR se montre sous un rythme soutenu avec un camouflage intégral. Son V8 5.0l muni d’un compresseur demeure toujours aussi exotique au niveau de sa sonorité. Le modèle devrait recevoir quelques nouveautés visuelles d’ici quelques mois.