Vidéo : La Mercedes-AMG GT Black Series est presque… silencieuse !

Depuis quelques semaines, des vidéastes ont pu capturer des plans de la nouvelle Mercedes-AMG GT Black Series, qui viendra se positionner au sommet de la hiérarchie du constructeur. L’occasion pour nous d’en connaitre un peu plus au niveau de son look et de sa motorisation.

Si le V8 4.0l reste naturellement de la partie, les nouvelles normes européennes en matière de sonorité semblent avoir eu raison de son timbre si particulier. Depuis quelques mois, l’Europe oblige en effet les constructeurs à limiter le « bruit » généré par leurs voitures, au niveau des échappements. En plus de cela, les véhicules sportifs souffrent déjà d’une réduction de sonorité conséquente, de par l’arrivée obligatoire du filtre à particules sur tous les moteurs essence.

Autre hypothèse… l’installation d’un échappement au son volontairement réduit, pour créer la surprise au moment de sa présentation…

Quoiqu’il en soit, si cette GT Black Series nous semble très silencieuse, son V8 disposera apparemment d’une puissance d’environ 700 chevaux. Dans le même temps, le coupé recevra un body kit issu du modèle GT3. Ce dernier s’articulera autour d’un énorme aileron, d’un capot perforé, d’ailes élargies et d’un nouveau diffuseur arrière. A son bord, les éléments de confort seront réduits à leur plus simple expression, afin de mettre le focus sur le sport.

Le modèle devrait arriver dans le courant des prochains mois… Comme pour le reste de l’industrie, nous pouvons toutefois nous attendre à quelques retards, imputés au COVID-19.