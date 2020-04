La Volkswagen Golf 8 R surprise sur le Nürburgring sans camouflages

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Dans les mois à venir, Volkswagen dévoilera la variante la plus radicale de sa nouvelle Golf 8, badgée du logo « R ». A l’instar des variantes GTI, GTE et GTD, la compacte sportive évoluera timidement, avec l’adoption de nouveaux boucliers, d’une nouvelle signature lumineuse et d’un gain de puissance. Elle se montrera toutefois bien plus agressive que ses petites soeurs.

En effet, son quatre cylindres 2.0l devrait disposer d’une cavalerie de 335 chevaux, notamment grâce à l’arrivée d’un système d’hybridation douce, permettant à la fois de gagner en puissance, tout en réduisant les émissions polluantes. Cette version R devrait en principe se munir de série d’une boîte DSG à huit rapports.

En attendant sa présentation, qui sera très certainement repoussée au vu de la crise sanitaire que traverse l’humanité, cette nouvelle Golf R disposera de toutes les évolutions technologiques du modèle d’origine. Entendez par là l’arrivée d’un nouveau système multimédia et d’une planche de bord repensée.

Pour la première fois, la Volkswagen Golf R aura l’occasion de venir se frotter à de nouvelles concurrentes, telles que la BMW M135i, ou la Mercedes-AMG A35. Ces deux bolides disposent tous les deux d’une transmission intégrale et d’un bloc à quatre cylindres, délivrant 306 chevaux.