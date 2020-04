Volkswagen tease le futur Tiguan

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Le marché du SUV demeure un segment juteux pour tous les constructeurs. Chez Volkswagen, cette tendance se confirme avec le Tiguan, qui a été le modèle le plus vendu de la gamme en 2019, avec 910.926 unités produites.

Lancé en 2007, le modèle a connu l’arrivée d’une nouvelle génération en 2016. Pour fêter sa quatrième année de service, Volkswagen lui offrira un face-lift bien mérité. Volkswagen a d’ailleurs publié un premier teaser pour annoncer son arrivée.

Si le dessin laisse imaginer l’arrivée d’un nouveau SUV complètement repensé, il devrait conserver les traits du modèle actuel, avec quelques adaptations récupérées sur des modèles plus récents. Il se dotera donc en principe d’une face avant repensée et intégrant des optiques aux signatures revues. Son intérieur évoluera également avec l’adaptation d’un nouveau système multimédia et d’une planche de bord légèrement repensée.

Du côté des motorisations, le modèle disposera enfin de sa variante plug-in hybride. Cette dernière s’articulera très probablement sur une archtitecture semblable à celle de la Golf 8 GTE. Soit, un quatre cylindres couplé à un moteur électrique, pour une puissance d’environ 245 chevaux. D’autres versions moins puissantes ne sont toutefois pas exclues.

Bien entendu, le SUV se dotera de motorisations essence et diesel revues, et toutes dotées de micro-hybridation. En principe, le nouveau Tiguan devrait être présenté cette année, en fonction de l’évolution de la pandémie du COVID-19. En plus de sa variante plug-in hybride, une version « R » verra le jour, pour les amateurs de sensations.