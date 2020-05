McLaren doit rappeler plus de 2700 voitures pour un risque d’incendie !

McLaren va devoir rappeler 2763 véhicules répartis sur sa gamme, suite à la découverte d’un risque d’incendie, pouvant être causé par une pièce située sous le réservoir de carburant. D’après les premières informations, il s’agit d’un coussin anti-bruit et anti-vibration pouvant retenir l’humidité et donc moisir. A terme, cela pourrait attaquer la paroi du réservoir et générer un incendie suite à des fuites de carburant.

Si le constructeur ne s’est pas encore officiellement prononcé sur ce problème, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) aux Etats-Unis, évoque l’apparition de ce défaut sur des McLaren 570GT, 720S, GT et Senna.

Plusieurs exemplaires de la McLaren Senna ont déjà été ravagés par les flammes depuis son lancement. Il restera à déterminer si ce défaut peut en être à l’origine. Quoiqu’il en soit, tous les propriétaires des modèles potentiellement impactés seront contactés par le constructeur afin de planifier un passage dans le réseau.