La nouvelle Mercedes Classe S se dévoile avant l’heure

La future Mercedes Classe S introduira les nouveaux standards de la marque pour ses futurs modèles. C’est donc tout naturellement que la nouvelle génération du modèle profitera de très gros changements. Visuellement, nous constatons l’apparition d’une calandre repensée et de nouvelles optiques. L’arrière, pour sa part, se distingue par l’adoption de feux s’apparentant à ceux des derniers modèles Mercedes.

Si nous pouvons imaginer que les dimensions évolueront sensiblement, l’extérieur évolue finalement assez peu, et conserve un look très classique. Le pack AMG permettra toutefois de rendre la berline plus dynamique.

Il faut entrer à bord du vaisseau amiral pour constater un sérieux dépaysement. Nous remarquons l’arrivée d’un nouveau système multimédia, qui délaisse déjà l’architecture à double écrans. Le système multimédia vient désormais se loger dans la continuité de la console centrale, afin d’alléger l’interface. L’écran, de grande taille, permet ainsi de dégager la console d’une multitude de boutons. Ce nouveau système profitera très probablement de nouveautés en terme de connectivité et de fonctionnalités.

L’autre gros changement se remarque au niveau du volant, qui reçoit un design inédit. La planche de bord se montre également plus aérée qu’auparavant. A l’arrière, les passagers seront toujours choyés, avec des sièges chauffants, ventilés et réglables.

Du côté des motorisations, Mercedes devrait récupérer les moteurs les plus récents de la gamme, avec une sélection de blocs à six et huit cylindres. L’hybridation devrait également se généraliser, sous la forme de système 48V et de motorisations plug-in. D’après certaines rumeurs, le V12 pourrait être maintenu au sommet de la gamme.