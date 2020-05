Une splendide Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II est mise aux enchères

Durant ses dernières années de carrière, la Lancia Delta Evoluzione II a été accompagnée de plusieurs éditions spéciales. Un exemplaire de la version Giallo Ginestra 1993, produite à hauteur de 200 exemplaires, sera vendu prochainement aux enchères.

Initialement destinée à un client Allemand, cette Lancia a ensuite été revendue à un propriétaire autrichien. Dans ce pays, le modèle a ensuite fait le bonheur de trois autres propriétaires, avant de revenir en Allemagne, chez son propriétaire actuel. Malgré le nombre élevé de propriétaires, l’exemplaire en question n’a jamais été accidenté, et est affiché dans un état presque show-room. Il faut dire que le dernier propriétaire a effectué une restauration, pour un montant d’environ 25.000€

Selon l’entreprise chargée de la vente, cette Lancia Delta devrait être adjugée pour un prix situé entre 90.000 et 140.000€. La vente sera lancée le 3 juin 2020 et sera clôturée le 11 juin suivant. Suite aux évènements actuels, les enchères se dérouleront en ligne, via une plateforme. Avant sa restauration, la compacte a roulé 86.8000 kilomètres. L’actuel propriétaire explique avoir effectué 2000 kilomètres depuis sa remise en état.

Pour rappel, ce modèle embarque un quatre cylindres en ligne de 2.0l de cylindrée. Il développe une puissance de 215 chevaux, pour un couple de 314 Nm.