Tesla : La batterie dépassant le million de miles de durée de vie pour cette année ?

Dans le courant de l’année, Tesla devrait nous présenter une nouvelle génération de batteries, capable d’encaisser un million de miles, soit un peu plus de 1,6 millions de kilomètres. Si les cellules sont assemblées chez Tesla, c’est principalement Panasonic qui se charge depuis longtemps de fournir au constructeur les cellules nécessaires à la fabrication des batteries. Toutefois, en se fiant à l’agence Reuters, Tesla aurait mis au point une nouvelle batterie LFP (lithium-fer-phosphate), en partenariat avec CATL, le géant international de la batterie.

D’après les premières informations, cette batterie permettra donc de réaliser bien plus de cycles que les modèles actuellement utilisés par Tesla, et par le reste de l’industrie du véhicule électrique de manière générale. En parallèle à cette amélioration, cette nouvelle batterie encaissera bien mieux les charges rapides, et sera environ 30% moins chère à produire que les batterie lithium-ion. Rappelons qu’à l’heure actuelle, les batteries Tesla sont garanties pour 240.000 kilomètres.

Reste à voir si la pandémie du COVID-19 ralentira l’arrivée de ces nouvelles batteries, qui pourraient marquer une avancée majeure dans l’évolution des véhicules 100% électriques.